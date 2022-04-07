طيلة شهر رمضان ..القشلة تستضيف فعاليات ثقافية بعد الافطار

المستقلة/- اعلن مدير موقع القشلة احمد حسن مايح عن اقامة أمسيات ليالي القشلة الرمضانية على حدائق القشلة بمبادرة من رابطة المصارف الخاصة.

واشار مايح الى ان الامسيات تتخللها الفعاليات الممزوجة بعبق ضفاف دجلة العذب حيث الجمال والاناقةوالتأريخ البغدادي الاصيل وحضور فرق انشادية واخرى موسيقية وفقرات ترفيهية فضلا عن بازار خارجي يحتوي على مختلف الفنون المصنوعة يدويا..

ونوه الى أن ملاكات موقع القشلة قامت على مدار الاسبوعين المنصرمين بأكمال المستلزمات الضرورية كافة لانجاح الفعالية والتي تستمر طيلة ايام الشهر الفضيل

واكد مايح ان الموقع  يستقبل زائريه بعد الافطار مباشرة.

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