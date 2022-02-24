طيارو الخطوط الجوية العراقية : عشرة مطالب لانهاء اضرابهم المفتوح عن العمل

المستقلة /- رفع طيارو الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عشرة مطالب لانهاء اضرابهم المفتوح عن العمل الذي بدأ صباحاً وتسبب بفوضى داخل مطار بغداد الدولي ومطارات اخرى.

وقال الطيارون في بيان تلقت المستقلة، إنه حرصا من طواقم شركة الخطوط الجوية العراقية على سمعة الناقل الوطني حامل راية العراق في كل أنحاء العالم وبسبب عقود الفساد التي نخرت شركتنا وتسببت بهدر ملايين الدولارات لصالح جيوب الفاسدين لسنين مضت وعدم اتخاذ أي اجراء من الحكومة ، قرر طيارو الخطوط الجوية العراقية وبقية الطواقم العاملة على طائراتها وبإشعار مسبق الإضراب عن تنفيذ الرحلات من اليوم الخميس الموافق 24 شباط ويكون الاضراب مفتوح ومستمر لحين تنفيذ المطالب أدناه:

 

1. فصل شركة الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل وجعلها هيئة مستقلة ومرتبطة برئاسة الوزراء كما كان معمول به سابقا.

 

2. اصدار كتاب رسمي من الامانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد بأن الناقل الوطني الوحيد Carrier Flag هو شركة الخطوط الجوية العراقية وبقية النواقل محلية.

 

3. اعطاء صلاحيات كاملة لمدير عام الخطوط الجوية العراقية ومجلس ادارتها .

 

4. مراجعة كافة العقود المبرمة مع شركة الخطوط الجوية العراقية مثل منسسز MASIL والاعاشة وغيرها والغاء او تعديلها بما يخدم مصلحة شركة الخطوط الجوية العراقية .

 

5. اعفاء كل من المدير القانوني ، التجاري ، المالي ، العقود ، التدقيق والاعاشة لما تسببوه من هدر للمال العام .

 

6. ارجاع الحقوق الحصرية لشركة الخطوط الجوية العراقية من مناولات أرضية واعاشة ووقود وغيرها التي حددها قانون الشركة والاعمامات بذلك .

 

7. العمل على استرجاع كافة ديون شركة الخطوط الجوية العراقية التي بذمة الوكلاء والجهات الحكومية وغيرها والتي تفوق 63000000 ثلاثة وستون مليون دولار.

 

8. الصرف الفوري لجميع المستحقات المالية لطواقم الخطوط الجوية من ساعات طيران ومخصصات مبيت من 2018 ولغاية نهاية 2021 .

 

9. ضمانات قانونية بعدم المساس مستقبلا بالمخصصات المالية وعدم المساس أو معاقبة أي فرد من أفراد طواقم الخطوط الجوية العراقية .

 

10 الغاء توصيات اللجنة الوزارية المبلغة الى شركتنا بكتاب وزارة النقل / مكتب الوكيل الفي 1770 في 2021/10/6 .

وصباح اليوم الخميس، قررت طواقم الخطوط الجوية العراقية، الاضراب عن العمل وعدم تنفيذ اي رحلة “باستثناء الهند”، ماتسبب بفوضى داخل صالات مطار بغداد الدولي.

 

اثر ذلك، شهدت صالات انتظار المسافرين في مطار بغداد الدولي حالة من الفوضى والارباك نتيجة الاضراب .

كما أفاد مواطنون عراقيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم عالقين في عدد من مطارات البلاد المحلية، وعدة مطارات حول العالم بينهم معتمرون في مطار جدة السعودي.

 

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