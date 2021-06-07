طوبق2 .. الجيش المصري يعلن عن مناورات في السعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق فعاليات التدريب المشترك “طويق ـــ 2” بقاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية.

وتشارك في التدريبات القوات الجوية من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، إضافة إلى مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.

ويأتي التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل العربى المشترك فى ظل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الكويت تستأنف الرحلات المباشرة مع بريطانيا

رياضية

محرز يحسم موقفه من الاستمرار مع مانشستر سيتي

رياضية

مهند علي “ميمي” يدخل التاريخ

اخبار مصر

مصر تصدر بيان جديد حول مناسيب وتخزين المياه خلف سد النهضة

اخبار مصر

تصريحات جديدة لنجل مالك شقة “كنز الزمالك” التي تحدث السيسي عنها

اخبار مصر

طوبق2 .. الجيش المصري يعلن عن مناورات في السعودية

رياضية

منتخب العراق يسحق كمبوديا في التصفيات الآسيوية

رياضية

منتخب العراق يسحق كمبوديا في التصفيات الآسيوية

اخر الاخبار

مي العيدان تحصل على حكم قضائي ضد حساب وهمي

ثقافة وفنون

رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم إلى والدها الراحل

اخر الاخبار

فرنسا تغرم غوغل 220 مليون يورو

اخر الاخبار

سوريا تتخلص من الإرهاب

اخبار العراق

وزيرة الهجرة تشدد على عدم إجبار اللاجئين العراقيين على العودة قسراً

اخبار العراق

عالية نصيف تدعو الى إيقاف الفساد في مزاد العملة

اخبار العراق

المعهد القضائي يستضيف مناقشة مسودة النظام الداخلي الجديد للمحكمة الاتحادية

اخبار العراق

الفتح يدعو لكشف مافيا نافذة “نزيف” العملة والمصارف الخمسة

رياضية

تعرف على تشكيل منتخب العراق أمام كمبوديا