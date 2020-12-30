طهران تتلقى 700 مليون دولار من بغداد ما يمثل نحو 15 ٪؜ من ديون العراق

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المستقلة /… قال وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، إن طهران تلقت 700 مليون دولار من بغداد، وهو ما يمثل نحو 15 في المائة من ديون العراق لصالح إيران.

و كانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت أن البلاد تلقت 700 ألف دولار فقط من العراق.

وأضاف اردكانيان أنه خلال زيارته للعراق، عقد اجتماعات، وتم التوصل لاتفاقات جيدة بشأن مستحقات تصدير الكهرباء والغاز إلى العراق.

كما قال وزير الطاقة في وقت سابق الثلاثاء إن إيران ستدفع ثمن شراء لقاح كورونا من أوروبا من أموالها الخاصة في العراق.

وبحسب شركة غاز إيران، فإن العراق مدين لإيران بما يزيد على 5 مليارات دولار. وفي وقت سابق، كان العراق يدين بملياري دولار مقابل وارداته من الكهرباء من إيران.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الكهرباء العراقية من أن عددًا من المدن في هذا البلد، بما في ذلك العاصمة بغداد، معرضة لخطر انقطاع التيار الكهربائي بسبب تراجع صادرات الكهرباء الإيرانية.( النهاية)

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