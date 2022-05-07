طنجة تستضيف “أوتونتيك فاشن شو” بحضور أشهر النجوم بعالم الأزياء والفن

المستقلة/- تحتضن مدينة طنجة يومي 10 و 11 حزيران/يونيو 2022 النسخة الثانية لعرض الأزياء ” أوتونتيك فاشن شو ” Authentique Fashion Show” بفندق موفنبيك تحت شعار ”نحو مستقبل أفضل”.

وكما دأب على ذلك “أوتونتيك فاشن شو ” Authentique Fashion Show” في نسخته السابقة، ستكون عروس الشمال شاهدة على عرض أزياء عالمي وبلاتو فني متنوع تتخلله لحظات من الإبهار والجمال لتصاميم 10 مصممين واعدين مع عارضات أزياء محترفات، تحت الإدارة الفنية للمصمم العالمي عبد الحنين راوح.

ويحي الحفل النجم المغربي زهير بهاوي و النجم نعمان بلعياشي و ستقدمه الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز ، و تشهد هذه النسخة حضور ثلة من ضيوف الشرف في مقدمتهم عارضة الأزياء ليلى الحديوي و فرح فرابيان ومونية الصنهاجي ،شريفة اللهله، بالإضافة لحضور ماركات وعلامات تجارية عالمية .

يعتبر “أوتونتيك فاشن شو ” “Authentique Fashion Show” الحدث الثقافي الأهم و الأبرز بعروسة الشمال، ويشكل فرصة للتبادل الثقافي وتقاسم الخبرات، وتعريف بمهارة المصممين المغاربة والثقافة المغربية، من خلال استقطابه لأبرز النجوم ،إضافة إلى الترويج لمدينة البوغاز كوجهة سياحية وإنعاش مجموعة من القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا.

فضلا على الجانب الفني يسعى منظمو هذا الحدث الضخم إلى دعم حملة جمعية قرى الأطفال بالمغرب SOS Village التي تعتبر طوق نجاة للأطفال المتخلى عنهم.