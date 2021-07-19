طليق مودل روز يهدد بسحب جنسيتها الأمريكية

المستقلة/- منى شعلان/ هدد رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، زوجته مدونة الموضة وعارضة الأزياء السعودية، مودل روز، بسحب جنسيتها الأمريكية التي حصلت عليها، إذ إنها تقيم في أمريكا منذ عدة أعوام.

وكتب الحمود، في منشور عبر “سناب شات”، إنه تعرض للظلم والجحود من قبل طليقته روز، التي قام بمساعدتها للوصول إلى الشهرة والنجاح، موضحاً: “التجربة التي مريت بها مليئة بالظلم والجحود، من شخص صنعته بعدما كان لا يستطيع الابتعاد عن الشارع القريب من منزلهم”.

وأضاف: “تغربت ووضعت كل أموالي من أجل أن تكون سعيدة، وفي الأخير يحصل عليها شخص أجنبي بكل سهولة”.

وشدد على أنه لن يتركها لهذا الشخص الأجنبي، قائلاً: “لا وألف لا لن أكون جسراً حتى يتخطاني ويحصل عليها بسهولة”.

ولفت رجل الأعمال السعودي إلى أن مساعدته لمودل روز كانت من أجل أن يثبت للعالم أن بنات السعودية يمكنهن فعل أي شيء، وعلق: “الله يشهد علي أني فعلت كل هذا من أجل أن يعلم العالم أن بنات السعودية يقدرن على فعل كل شيء.. وأنا لن أجعل الأجنبي يحصل على كل شيء”.

وواصل في رسالته حديثه بشأن علاقته مع مودل روز، حيث وجه لها تهديداً غير مباشر، قال خلاله: “من حصل على الجنسية نستطيع أن نسحبها منه”.

وكان الحمود قد كشف، في منشور سابق له على “سناب شات”، أنه كان يعيش مع مودل روز في أميركا من أجل مساعدتها على تحقيق حلمها، وكانت حياتهما سعيدة حتى تعرفت على شخص يدعى نيكولاس، لتتغير شخصيتها وتصبح أكثر عصبية ومشتتة.

وقال إنه حاول التفاهم معها، وقاما سويًا بزيارة دكتور مختص بالأمور الزوجية، إلا أنها كانت تشعره بشكل مستمر بأنها لا تطيقه، وأضاف:“قلت يمكن مشان الكورونا والحجر، وهذا ما كان في بالي طوال الوقت”.