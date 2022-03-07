طليقة بيل غيتس تخرج عن صمتها وتكشف أسباب انفصالهما

المستقلة /- تحدثت ميليندا غيتس لأول مرة عن أسباب طلاقها من الملياردير ومؤسس شركة “مايكروسوفت” الأميركية، بيل غيتس، بعد زواج دام 27 عاما.

وأكدت غيتس في مقابلة مع برنامج “CBS Morning”، أذيعت يوم الخميس الماضي، أن الثقة “انهارت” خلال زواجها من بيل غيتس، مما أدى في النهاية إلى طلاقهما المفاجئ.

وتضمن اللقاء تعليق ميليندا غيتس على اعتراف طليقها، بيل غيتس، بإقامته علاقه مع إحدى موظفات “مايكروسوفت” في عام 2000، وكان ردها: “حسنا، أنا أؤمن بالتسامح بالتأكيد، ولذلك اعتقدت أننا قد عملنا من خلال بعض من ذلك، لم تكن المسألة لحظة واحدة أو حدوث شيء واحد محدد، لقد جاءت لحظة من الزمن حيث كان هناك ما يكفي لدرجة أنني أدركت أن زواجنا ليس صحيا، ولم أستطع أن أثق بما كان لدينا”.

كما تطرقت غيتس في الحوار إلى “رحلة الشفاء” بعد طلاقها المؤلم والشهير، مشيرة إلى أنها ذرفت “الكثير من الدموع لعدة أيام”، وتذكرت الاستلقاء على السجادة وهي تفكر: “كيف يمكن أن يكون هذا؟ كيف أستيقظ؟ كيف سأمضي قدما؟”، مضيفة أنها “مرت بأيام عصيبة بعد الانفصال”.

وقالت: “هذا جزء من عملية الحزن، أنت حزين على فقدان شيء كنت تعتقد أنه لديك وتعتقد أنك تملكه طوال حياتك”.