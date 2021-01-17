طلعت مصطفى يقيم مدينة عمرانية متكاملة في مصر بتكلفة 31.8 مليار دولار

المستقلة/- وقعت الحكومة المصرية اليوم الأحد عقداً باعت بمقتضاه 5 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بمدينة حدائق العاصمة، المواجهة للعاصمة الإدارية الجديدة، لإقامة مجتمع عمراني متكامل بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليار جنيه (31.8 مليار دولار)

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن العقد تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة العربية للاستثمار العمراني، إحدى شركات مجموعة “طلعت مصطفى” القابضة، لبيع بمقابل “عيني ونقدي”، أي بمزيج بين المقابل المالي ومساحات من المساكن بعد بنائها.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري خاصة بمصر، ولديها محفظة أراضي بمساحة 53 مليون متر مربع، ترتفع بعد التعاقد الجديد إلى 74 مليون متر، حيث تقيم مشروع مدينتي على مساحة 8 آلاف فدان (33.6 مليون متر مربع) بالقاهرة الجديدة، وسيليا على مساحة 500 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن مشروع الرحاب الذي يعد أول مشروع عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة.

أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في الرقعة العمرانية، وجذب المزيد من السكان إلى التجمعات العمرانية الجديدة التي يتم إقامتها..

وتبلغ نسبة الإسكان بالمشروع 50% من مساحته، بواقع 2500 فدان تقريبا، وتتضمن عمارات وفيلات تتراوح نسبتها من 50 إلى 45% من مساحة الإسكان، إلى جانب الخدمات العامة المختلفة والتي تبلغ نسبتها 4% من المساحة الاجمالية للمشروع، وتضم مراكز إطفاء ومكاتب بريد ونقاط شرطية، بالإضافة إلى منطقة خدمات خاصة بقاطني المشروع، وتضم مدارس خاصة ودولية، ومستشفيات عالمية، ونوادي، وتتراوح نسبتها من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة المشروع.

وقال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إلى أنها ستقوم بسداد مقابل نقدي وعينيّ لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتستهدف إقامة مشروع عمراني متكامل، يضم مناطق سكنية (شقق وفيلات) ومجموعة من الخدمات المتكاملة التعليمية والطبية والتجارية والادارية والسياحية والترفيهية، بتكلفة استثمارية للمشروع تقدر بنحو 500 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يوفر المشروع، بحسب هشام طلعت مصطفى، نحو 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طول مدة المشروع، ويستوعب نحو 600 ألف نسمة، وذلك من خلال إقامة حوالي 140 ألف وحدة سكنية.