طلب عاجل من عزام الأحمد للجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعا عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم السبت، مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية للإسراع بإرسال لجان تحقيق بأسرع وقت ممكن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل.

وقال الأحمد في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن“مجلس حقوق الإنسان، وكل المؤسسات الدولية، مطالبة بتنفيذ قراراتها ضد التوسع الاستيطاني، والقمع، والقتل، وتهجير السكان، وتدمير البيوت، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم“.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن“روسيا تعمل على تفعيل اللجنة الرباعية الدولية للسلام، كما أنها تعمل على استمرار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع المشاركة لتشمل الصين، وجنوب أفريقيا، واليابان، والبرازيل، وبعض الدول العربية، ضمن تحرك القيادة الفلسطينية لخلق عملية سلام فعالة بمشاركة دولية فاعلة“.

وكشف الأحمد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيدعو عقب عودته من تركيا لاجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمناقشة الأوضاع السياسية، والتأكيد على ضرورة الوحدة الوطنية.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن فصائل منظمة التحرير عقدت، الأسبوع الماضي، اجتماعين للتأكيد على وحدتها، والتصدي لمحاولة بث الفرقة لأهداف خبيثة بهدف إبعاد المواطنين عن مقاومة الاحتلال، وحرف الأنظار عن المقاومة الشعبية المتصاعدة.

كما رحب ”الأحمد“ بقرار الكونغرس الأمريكي تخصيص الأموال اللازمة لإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس، وعودة المساعدات لوكالة الأونروا، ومستشفيات القدس.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخطوات الأمريكية الجديدة تخليًا عن صفقة القرن، مشيرًا إلى ضرورة تطوير العلاقات مع واشنطن لإحياء عملية السلام من خلال مؤتمر دولي بمشاركة أكبر عدد من دول العالم.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام محلية فلسطينية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين، حيث قدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين مايكل لينك تقريره الخاص حول ذلك.

وشدد ”لينك“ في تقريره على أن الاستيطان مخالف من منظور القانون الدولي، وانتهاك صارخ لميثاق روما.

وأشار المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين إلى أن استمرار الاستيطان ”سيقوض إمكانية حل الدولتين، وهو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني“، كما قدم عددًا من التوصيات والاستنتاجات، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.