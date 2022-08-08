طلبة جامعة الموصل ينظمون حملة لإنقاذ احد زملائهم

المستقلة/- في مبادرة إنسانية تضامن طلبة من جامعة الموصل لبدء حملة تبرعات لاحد زملائهم الذي يحتاج لعملية جراحية تكلف 90 مليون دينار عراقي، لا يمتلك القدرة على إجرائها.

وأشار احد المشاركين في الحملة أنها جاءت تضامناً منهم مع زميلهم الطالب في كلية الهندسة بجامعة الموصل الذي يحتاج لإجراء عملية زراعة نخـاع العظم خارج العراق، منوها الى أن الحملة جرت بأشراف اتحاد طلبة جامعة الموصل.

وأوضح ان الطلبة بادروا بوضع صناديق للتبرعات أمام المولات والمطاعم وغيرها، فيما تفاعل أهالي مدينة مع الحملة ، وتعاونوا بشكل سريع ، ليتم تجميع المبلغ بمدة قياسية لا تتجاوز أسبوعا واحدا.

وأكد المصدر أن القائمين على الحملة، بمساعدة أهالي الموصل تمكنوا بهمتهم وأصالتهم المعروفة وبتكاتفهم من جمع مبلغ 182 مليون دينارا وهو ضعف المبلغ المطلوب.