طلبة العراق باشروا عامهم الدراسي والفرحة ترتسم على محياهم

حامد شهاب

فرحة غامرة إرتسمت على محياهم ، حين إلتحق مايقرب من 12 مليون تلميذ وطالب بمدارسهم في عموم العراق ، يوم الأربعاء الثاني عشر من تشرين الاول من عام 2022 ، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد!!

وكانت مدارس بغداد قد تهيأت لإستقبال طلبتها ، بعد أن وفرت لهم أجواء العام الدراسي من حملات تنظيف وترميم وتجميل في مدارسهم وتهيئة الرحلات، سبقت بدء الدوام، ومن ثم سيتم توزيع الكتب المدرسية والقرطاسية على طلبة وتلاميذ مدارس بغداد في الكرخ والرصافة بكافة أقسامها وفروعها ، وكذا الحال في محافظات العراق الأخرى، وهم يرتدون أجمل الملابس بألوانها الزاهية التي حددتها كل مدرسة لإظهار جمالية تلك الجموع الشابة التي فرحت بمقدم عامها الدراسي الجديد.!!

محمد براء ومصطفى براء ، هما من تلاميذ إحدى مدارس منطقة الدورة بحي آسيا، ممن قابلناهم وبقية التلاميذ وهم فرحون بمقدم العام الدراسي ، وبدت الأناقة على مظهرهم ووجوههم تغمرها الفرحة كونهم في الأول الإبتدائي ، وقد باشروا دوامهم يوم الأربعاء ، وجلسوا على رحلاتهم في صفوف عامرة بالنظافة والترتيب والمظهر الذي يليق بإحدى المدارس النموذجية ذات النتائج المتقدمة سنويا!!

وردد التلاميذ والطلبة خلال إحتفالاتهم في ساحات مدارسهم وبحضور مدراء المدارس ومعلميهم ومدرسيهم ، أناشيد تتغنى بالوطن والانتماء ، معلنين أنهم هم أجيال العراق المقبلة وباقات وروده الزاهية ، (شبانا وشابات) ، وهم الذين التي يعتمد عليهم مستقبل العراق ليكونوا طلائع رجاله الأشداء ونسائه اللواتي يشاركن في بناء بلدهم في مختلف المجالات، وما أن إنتهت مراسم إحتفالاتهم حتى دخل الطلبة الى صفوفهم بحسب الشعب التي أعدت لهم، ليدخل معلموهم ومدرسيهم ليلقوا عليهم محاضراتهم اليومية في مختلف التخصصات.

تحية منا لكل طلبة العراق ، وهم يباشرون عامهم الدراسي الجديد.. وتحية لمعلمي ومدرسي الأجيال الذين يوظفون كل قدراتهم من أجل تربية وتنشئة أجيال العراق ليكونوا سواعده الفتية في البناء والإعمار وتحقيق تطلعاته المشروعة في الإرتقاء بعلومه ونهضته ، وهم الذين كانوا على الدوام مشاعل نور تتوهج ، لينيروا طريق الأجيال الى حيث المستقبل الزاهر الوضاء.. فلهم منا كل تحية وتقدير مع بدء عامهم الدراسي الجديد.