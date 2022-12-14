طلبة اعلام جامعة بغداد ينظمون حملة لادامة صلة الرحم

المستقلة/- اطلق طلبة قسم العلاقات العامة في كلية الاعلام ، جامعة بغداد حملة لادامة “صلة الرحم” استهدفت فئات متعددة من المجتمع العراقي .

وقالت مشرفة الحملة الدكتورة ريا قحطان ، ان الحملة تهدف لادامة صلة الرحم مع الوالدين والأهل والاقارب ، وكذلك ديمومة العلاقات الاجتماعية ، ومن مهام الحملة عودة العلاقات الاجتماعية بين الاهل والاقارب ، ومواجهة كراهية قطع صلة الرحم معهم ، لتمتين بنية المجتمع العراقي لما لها من تأثيرات ايجابية تنعكس على كل المفاصل في المجتمع ، فضلاً عن تأثيراتها النفسية الايجابية .

وقام بالحملة طلبة المرحلة التحضيرية في الماجستير ، كجزء من التطبيق العملي لمادة حملات العلاقات العامة ، والتي تضمنت منجزات توزعت بين تصميم الاعلانات والمطويات وكذلك الافلام القصيرة ، واللقاءات المباشرة مع الجمهور بغية حثهم على ادامة صلة الرحم .

وتحظى الحملات التطبيقية بدعم واسناد ، من عمادة كلية الاعلام ورئاسة قسم العلاقات العامة .