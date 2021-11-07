طلاق معتصم النهار بسبب المخدرات

المستقلة /- أثارت زوجة الفنان السوري معتصم النهار ، لين بنجركجي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حذفها صور زوجها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

في التفاصيل ، بعد عدة مقاطع فيديو وصور مليئة بالحب والاندماج ، حذفت زوجة الفنان السوري معتصم النهار صورهم عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام وأثار الأمر جمهورها وأخبار الطلاق انتشرت عبر مواقع التواصل وتصدر معتصم النهار حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته نشر الفنان السوري معتصم النهار عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام عبر خاصية القصص المصورة صورة دعى فيها جمهورها للاهتمام بأنفسهم وكتب ” كل شاب إبتعد عن المخدرات، الإباحية، الأشخاص السامين، محاولة إبهار الآخرين، التقليد الأعمى”.

وتابع القول ” ركز على أن تصبح قويا، مؤهلاً، مكتفيا ذاتيا، هادفا، وذو رؤية واضحة. سيتم إصلاح الباقي تلقائيا”.

الجدير بالذكر أن الفنان السوري معتصم النهار تألق قبل عدة أشهر بعمله الدرامي الجديد برفقة الفنانة اللبنانية نادين نجيم بمسلسل ” صالون زهرة ” الذي عرض على منصة شاهد ب 15 حلقة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أمطار تنهمر على سيارة واحدة دون عشرات السيارات

اخبار العراق

مصدر امني : منظومة الدفاع للسفارة الامريكية هي من اسقطت طائرتين

اخر الاخبار

شذى حسون تشتم رحمة رياض بكلمات صادمة

اخر الاخبار

طلاق معتصم النهار بسبب المخدرات

اخبار العراق

مسرور بارزاني يندد بشدة بعد محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي

اخبار العراق

الخزعلي : محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي هدفها خلط الأوراق وربطها بالتظاهرات

اخبار العراق

فائق زيدان يشكل لجنة تحقيقية في احداث تظاهرت الرافضين الانتخابات

اخبار العراق

فائق زيدان يشكل لجنة تحقيقية في احداث تظاهرت الرافضين الانتخابات

اخبار العراق

السعودية ومجلس التعاون الخليجي يدينون محاولة اغتيال الكاظمي

اخر الاخبار

طبيب عيون روسي ينصح بالابتعاد من 50-60 سم عن شاشة الكمبيوتر

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخبار العراق

التخطيط تسعي لادراج مشاريع عملاقة في موازنة 2022

اخبار العراق

الدفاع المدني تشكل غرفة عمليات استعدادا لمواجهة مخاطر الفيضانات والامطار

اخبار العراق

الكهرباء : حققنا زيادة في حجم الانتاج بـ 6 أضعاف مقارنة في عام 2003

اخبار العراق

وزارة الصحة تنفي وجود قرار لفرض حظر للتجوال الليلي

اخبار العراق

العمل تستعد لاطلاق مشروع منح قروض للعاطلين من الطبقات الهشة

اخبار العراق

الاتصالات تنوي تجهيز اربع مناطق في بغداد بخدمة الانترنت المجانية