طلاق حسام حبيب و شيرين .. وهذا رد الاخيرة

المستقلة/ – خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها وعلقت على الأخبار المتداول حول طلاقها.

وغردت الفنانة شيربن عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي تويتر قائلة: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير”.

وأشارت بعض المعلومات الصحافية أن خلافا كبيرا قائما ما بين الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ وزوجها الفنان المصري حسام حبيب، إذ عمد إلى توقيع وسحب أموال تعود إلى زوجته شيرين، كونها موكلته بتكليف رسمي على إدارة أعمالها.

وفي التفاصيل ليست المرة الأولى التي تكتشف شيرين تلاعبًا بإيرادات لا علم لها به، وبعض العقود التي أجراها حسام دون الرجوع إليها.

وتشير المعلومات إلى أن شرين ستعمل على فسخ الشراكة أو الوكالة التي تجمعهما قريبًا وتعلن طلاقها.