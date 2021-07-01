طلاب يحرقون مدرستهم لسبب صادم

المستقلة /- أشعل طلاب مصريون النار في مدرستهم عقب انتهائهم من الاختبارات النهائية للسنة الدراسية 2021

بعد اشعال النار في مدرسة في إحدى محافظات مصر قامت وزارة التعليم العالي المصرية بفتح تحقيق في الواقعة عن سبب الحريق مهددة الطلاب بعقوبة شديدة ضد من يؤكد تورطه بالواقعة التي أودت بإشعال النيران في المدرسة.

وشهدت المدرسة مدينة العمال بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية ، شمال البلاد قيام بعض من الطلاب في قسم الدبلومات الفنية بإشعال النيران في المدرسة وتحطيمهم منشآتها بعد الانتهاء من تأدية الامتحان.

وسارعت السلطات المختصة بإرسال سيارات الاسعاف على الفور بعد اشتعال المدرسة وللسيطرة عليه خوفا من امتداده لباقي مرافق المدرسة من منشآت ومباني مجاورة للحريق.

بدورها تقوم السلطات المصرية المختصة حاليا بتفريغ كاميرات المراقبة وأخر التسجيلات التي قامت الكاميرات بتسجيلها في نفس الوقت الذي اشتعلت فيه الحريق لمعرفة هويه الطلاب المتورطين في الحريق ةالشغب الذي حصل لمعاقبتهم بالقانون وتوجيه اشد العقوبات بحقهم .

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