طقس: تسيطر درجات الحرارة العالية على أجواء العراق

المستقلة/- توقع المتنبئ الجوي نائل العلي اليوم الاثنين، أن تسيطر درجات الحرارة العالية على أجواء العراق، مبكراً.

وقال العلي في توضيح تابعته المستقلة، إنه “يتوقع ان تكون الفترة من يوم 1 من الشهر المقبل (حزيران) وعلى الاقل لاسبوعين، بحرارة تتراوح مابين 49 إلى 51 في الجنوب”.

 

وأضاف، “48 إلى 50 في الوسط والفرات الأوسط، و42 إلى 47 في الشمال والمنطقة الغربية”، لافتا الى ان “اغلب الأيام في هذه الفترة تكون الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي وكما ذكرت أعلاه مع بعض الانخفاض ليوم او يومين، وارتفاع في الرطوبة في بعض الأيام في الجنوب”.

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