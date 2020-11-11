طقس الكويت : أمطار رعدية غزيرة .. والداخلية تحذر

المستقلة /- دوت أصوات الرعد بشدة، وظهرت موجات من البرق أضاءت سماء الكويت، تزامنًا مع أمطار غزيرة على معظم الأنحاء منذ مساء الثلاثاء.

ومن جهتها، طالبت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، المواطنين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، داعية الجميع إلى إبلاغ غرفة العمليات؛ حال حدوث أي طارىء نتيجة الطقس السيئ.

وسبق أن توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، قد توقعت أن يكون الطقس غير مستقر في الكويت خلال الفترة من يوم الأحد الماضي وحتى يوم الخميس المقبل، مع استمرار فرص الأمطار الرعدية، ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية، خاصة في البحر.

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