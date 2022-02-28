طقس العراق : وسط تحذيرات من موجات غبار وهطول أمطار غزيرة

المستقلة/- تشير التوقعات الجوية، الاثنين، إلى بدء أول حالة ربيعية نهاية الأسبوع الحالي، وسط تحذيرات من موجات غبار وهطول أمطار غزيرة تصاحب الحالة الجوية في أماكن متفرقة من مدن البلاد.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في ايضاح تابعته المستقلة، إن “منخفضاً جوياً جبهوياً سيجتاح أجواء البلاد مساء الأربعاء ونهار الخميس، ليسبب أجواء غير مستقرة، وحالة جوية ممطرة تنهي صباح الجمعة، ليشمل تأثيرها كافة المدن بشكل متفاوت، ومتوقع بعض الغزارة في بعض الاحيان”.

وأوضح عطية، “رغم ان المنخفض يبدو جافا لحد الآن، لكن الحالة تعتبر أول الحالات الربيعية وما تحمله من تقلبات بفعل الفوارق الحرارية التي يسببها تواجد طبقة من الهواء البارد في اعالي الجو، ولا يستبعد تشكل سحب ركامية يرافقها رياح هابطة وهطول زخات من الحالوب أيضاً”.

وحذر المتنبئ الجوي، من “موجات الغبار التي من المتوقع أن تتشكل يوم الخميس وصباح الجمعة بسبب نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية في أغلب المدن تقريباً ثم تحولها إلى شمالية غربية نشطة ليل الخميس/ الجمعة”.

كما حذر عطية أيضاً من “ارتفاع درجات الحرارة الأربعاء والخميس ثم بداية انخفاضها بشكل ملحوظ مساء الجمعة وصباح السبت المقبل، ومن هطول غزير احيانا يصاحب الحالة الجوية في أماكن متفرقة من مدن البلاد”.

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