طقس العراق : منخفض خماسيني قريب وأمطار ورياح وغبار

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى توفر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق البلاد، ورياح بسرع عالية قد تكون مثيرة للغبار.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي : إن “آخر توقعات الطقس تشير إلى تقدم منخفض جوي خماسيني جاف قادم من شمال أفريقيا، نحو أجواء البلاد، ليعمل على ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد رياحاً جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة نهار اليوم، خصوصاً مناطق جنوب وشرق المنطقة الوسطى، حيث ستصل هباتها إلى 60 كم في الساعة، مع فرصة لإثارة الغبار على بعض المناطق، كذلك متوقع تحول الرياح إلى غربية وشمالية غربية على المنطقة الغربية بشكل معتدل، وتنشط على فترات مع فرصة لإثارة الغبار هناك”.

وأضاف، “كما متوقع توفر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق السليمانية وأربيل ودهوك، بينما متوقع زخات أمطار على أجزاء محدودة من كركوك والموصل وصلاح الدين وديالى وربما تشمل زخات الأمطار بعض مناطق العاصمة بغداد نهار اليوم، وهي فرصة ضعيفة، كذلك محتمل تشكل سحب ممطرة على مناطق أقصى جنوب البلاد البصرة وبادية المثنى، وربما تشمل مناطق أخرى من مناطق الجنوب وهي فرصة متغيرة”، مبينا، “أما باقي مناطق البلاد التي لم تذكر فمن المتوقع أن تشهد أجواء مستقرة مع تواجد غطاء من السحب”.