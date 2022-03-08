طقس العراق : كتلة هوائية حارة نهاية الأسبوع الحالي

المستقلة/- توقع المنبئ الجوي حسين الأسدي، حدوث تقلبات جوية جديدة خلال الأيام القادمة، بفعل اقتراب منخفض جوي نحو الأجواء العراقية.

وذكر الأسدي في تدوينة و تابعته المستقلة ، إن “التوقعات تشير إلى نزول منخفض جوي خماسيني تصاحبه كتلة هوائية باردة تعمل على نشاط كبير في حركة الرياح الجنوبية الشرقية خلال نهار الأربعاء ويوم الخميس تصل هبات الرياح إلى 70 كلم في الساعة مسببة تصاعد موجات الغبار وتدني في مستوى الرؤية الأفقية في مناطق عديدة من البلاد، وموجات الغبار حسب آخر تحديث تكون أقل حدة من موجة الخميس الماضي لكن يجب الحذر منها خصوصاً مرضى الجهاز التنفسي إضافة إلى الأخوة السائقين في الطرق الخارجية”.

وأشار إلى أنه “من المتوقع تجدد فرص الأمطار خلال يوم الثلاثاء على مناطق أقصى الشمال خصوصاً شمال دهوك وأربيل تصاحبها تساقط الثلوج الخفيفة بينما يكون الطقس في باقي المناطق مستقر وتظهر بعض السحب المتفرقة ومتوقع من صباح الأربعاء حالة جوية ربيعية حيث تتكاثر السحب في الأقسام الشمالية والمنطقة الغربية والوسطى”.

وأضاف أن “فرص أمطار تبدأ من المنطقة الغربية فجر وصباح الأربعاء تليها مناطق متفرقة من وسط البلاد منها العاصمة بغداد إضافة إلى كافة المناطق الشمالية مع بعض الغزارة في مناطق عديدة في الشمال تصاحبها تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية بينما يكون تأثيرها معدوم في المنطقة الجنوبية”.

وعن تقلبات في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، قال الأسدي: إن “كتلة هوائية حارة نهاية الأسبوع الحالي تسبب إرتفاع ملموس في الحرارة لتقترب من 30° درجة مئوية ومن الجمعة متوقع دخول كتلة هوائية باردة تبدأ من غرب وشمال البلاد تسيب أنخفاض قوي في الحرارة هناك وعودة الأجواء الشتوية ويشمل الأنخفاض مناطق وسط البلاد وعودة الأجواء الباردة بينما يكون الأنخفاض طفيف في مناطق الجنوب تستمر عدة إيام ثم ترتفع مجدداً”.