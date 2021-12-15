طقس العراق : فرص كبيرة لهطول الأمطار خلال الأسبوع المقبل

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى فرص كبيرة لهطول الأمطار خلال الأسبوع المقبل مع انخفاض ملحوظ في معدلات الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إنّ “منخفضاً جوياً قادم من غرب تركيا يعمل على تشكيل حالة من عدم الأستقرار الجوي في البلاد”.

 

ولاحظ الأسدي أن “السحب تغطي مساحات واسعة من البلاد”، لافتا إلى أن “الحالة الجوية تتركز على مناطق الشمال وشرق البلاد وبشكل ضعيف في غرب البلاد”.

 

وتوقع الراصد الجوي “هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق الفرات الأوسط بشكل عشوائي بين منطقة واخرى منها النجف والديوانية والكوت وديالى بينما يكون الطقس في باقي مناطق البلاد غائم جزئي إلى غائم أحيانآ”.

 

وأشار الأسدي إلى أن “الحالة الجوية الممطرة تتوسع لتشمل المناطق الشمالية الموصل دهوك أربيل السليمانية وبعض مناطق الوسطى منها العاصمة بغداد وبابل وكربلاء وصلاح الدين وديالى وإجزاء من المنطقة الغربية وفرصة ضعيفة في باقي المناطق “.

 

وبشأن حركة الرياح، فانها “جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات”، بينما تسجل درجات الحرارة “ارتفاعاً طفيفاً خلال الأيام القادمة ثم أنخفاضا مطلع الأسبوع القادم”.

 

من جهته وصف الراصد الجوي علي الكربلائي الأسبوع المقبل بانه “شتوي بإمتياز حيث تتساقط امطار وفيرة وثلوج ورياح وظهور كثيف للسحب”.

 

وأوضح الكربلائي أن “الحالة طويلة نسبيا وربما بشكل متقطع”، متوقعا “تأثر البلاد بمنخفض جوي ممطر يؤثرعلى غالبية دول شرق المتوسط”.

 

وبين أنه “اعتبارا من يوم غد الخميس تبدأ معنا الحالة الجوية الممطرة بشكل اولي وتشتد الجمعة السبت والاحد تنقطع وتعود من الثلاثاء وتستمر لنهاية الاسبوع، وعلى شكل جولتين”.

 

وأشار إلى أن “مدن شمال البلاد لها حصة الاسد من الامطار، بحيث تكون شديدة الغزارة”، محذرا “من السيول شمال شرق البلاد”.

 

كما أضاف أن “بعض المناطق قد تحصل على قطرات فقط ربما لن تهطل امطار وخصوصا غرب الانبار “.

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