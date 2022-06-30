طقس العراق : عواصف ترابية لغاية الاثنين

المستقلة/- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية لغاية الاثنين.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وأضاف البيان أن “الطقس ليوم السبت سيكون صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع تصاعد الغبار ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد”.

وأوضح أن “طقس البلاد ليومي الاحد والاثنين المقبلين سيكون مغبراً مع حدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مغبراً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.