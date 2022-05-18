طقس العراق: عواصف ترابية بدءاً من الأسبوع المقبل

المستقلة /- أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المنستقلة ، أن “طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع غبار خفيف يتحسن تدريجياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مغبراً يتحسن تدريجياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً بعموم البلاد”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم الجمعة سيكون صحواً عدا الاقسام الغربية يكون مغبراً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر ابتداءاً من الاقسام الغربية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد”.

وتابع أن “طقس يوم السبت سيكون صحواً مع غبار خفيف يتحول بعد الظهر الى طقس مغبر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع غبار خفيف يتحول بعد الظهر ابتداءاً من الاقسام الغربية الى طقس مغبر مع حدوث عواصف ترابية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف وفي بعض الاماكن مغبر، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات بعموم البلاد”.

وأوضح أن “طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون مغبراً مع حدوث عواصف ترابية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً بعموم البلاد “.

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