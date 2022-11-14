طقس العراق : عدم الاستقرار وتشكل سحب رعدية ممطرة وفرصة للغبار

المستقلة/-تشير التنبؤات الجوية، الاثنين، إلى حالة من عدم الاستقرار وتشكل سحب رعدية ممطرة وفرصة للغبار في بعض مناطق البلاد.

وقال الراصد الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، إن “حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقعة اليوم الإثنين تتركز غرب الأنبار وبادية النجف والمثنى وربما تشمل أجزاء من غرب البصرة، حيث تتشكل سحب رعدية ممطرة وفرصة للغبار نتيجة الرياح الهابطة من السحب الرعدية”.

 

وأضاف، “تزداد الحالة غداً الثلاثاء على نفس المناطق مع غزارة متوقعة هناك وهي بداية حالة جوية جديدة، حيث تتعمق الحالة يومي الأربعاء والخميس وفرص أمطار رعدية تشمل تقريباً جميع المناطق وهي متوسطة الشدة ولنا نشرات تفصيلية الأيام القادمة”.

 

وبين أن “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون شمالية شرقية وجنوبية شرقية في غرب البلاد، ومتوقع عودة تقلبات الرياح وتحولها مجدداً إلى جنوبية شرقية من الثلاثاء”، مشيراً إلى أن “درجات الحرارة ستنخفض عدة درجات خلال الأيام القادمة”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

المالية البرلمانية تكشف عن بعض تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2023

اخر الاخبار

الجوازات العامة تطلق في كانون الأول المقبل الجواز الإلكتروني الجديد

اخر الاخبار

التربية النيابية: يواجه مشكلة عدم توافر أراضي مملوكة لوزارة

اخر الاخبار

6 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالمرض السكر

اخر الاخبار

ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار مقارنة بالمبيعات النقدية

اخر الاخبار

تقارير صحفية : مانشستر يونايتد لن يعلق على اتهامات وهجوم كريستيانو رونالدو

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأثنين

اخر الاخبار

المالية البرلمانية تكشف عن بعض تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2023

اخر الاخبار

الجوازات العامة تطلق في كانون الأول المقبل الجواز الإلكتروني الجديد

اخر الاخبار

التربية النيابية: يواجه مشكلة عدم توافر أراضي مملوكة لوزارة

اخر الاخبار

6 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالمرض السكر

اخر الاخبار

ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار مقارنة بالمبيعات النقدية

اخر الاخبار

تقارير صحفية : مانشستر يونايتد لن يعلق على اتهامات وهجوم كريستيانو رونالدو

اخر الاخبار

تقارير صحفية : مانشستر يونايتد لن يعلق على اتهامات وهجوم كريستيانو رونالدو

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط مع تواصل مكاسبها على آمال طلب الصين

اخر الاخبار

بالصور.. عمرو دياب يثير استياء جمهوره بعد ارتداء حلق

اخر الاخبار

أبرز الهجمات في تركيا خلال السنوات الماضية

اخر الاخبار

تركيا : اعتقال المسؤول عن اعتداء اسطنبول

اخبار العراق

فريق طبي هندي يجري 6عمليات للقلب المفتوح في ميسان

اخر الاخبار

من إسبانيا.. صابرينا بلفقيه تطرح أغنية بروح مغربية (فيديو)

اخبار العراق

قناة دجلة تتعرض لتهديدات وحملات تحريض من جهات سياسية

اخبار العراق

قوة مجهولة تشن سلسلة اعتداءات على الصحفيين في السليمانية لمنعهم من تغطية تظاهرة طلابية

اخبار العراق

٥٠ متطوعا يشاركون في حملة لتنظيف ضفاف “شط العمارة”