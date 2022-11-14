طقس العراق : عدم الاستقرار وتشكل سحب رعدية ممطرة وفرصة للغبار

المستقلة/-تشير التنبؤات الجوية، الاثنين، إلى حالة من عدم الاستقرار وتشكل سحب رعدية ممطرة وفرصة للغبار في بعض مناطق البلاد.

وقال الراصد الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، إن “حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقعة اليوم الإثنين تتركز غرب الأنبار وبادية النجف والمثنى وربما تشمل أجزاء من غرب البصرة، حيث تتشكل سحب رعدية ممطرة وفرصة للغبار نتيجة الرياح الهابطة من السحب الرعدية”.

وأضاف، “تزداد الحالة غداً الثلاثاء على نفس المناطق مع غزارة متوقعة هناك وهي بداية حالة جوية جديدة، حيث تتعمق الحالة يومي الأربعاء والخميس وفرص أمطار رعدية تشمل تقريباً جميع المناطق وهي متوسطة الشدة ولنا نشرات تفصيلية الأيام القادمة”.

وبين أن “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون شمالية شرقية وجنوبية شرقية في غرب البلاد، ومتوقع عودة تقلبات الرياح وتحولها مجدداً إلى جنوبية شرقية من الثلاثاء”، مشيراً إلى أن “درجات الحرارة ستنخفض عدة درجات خلال الأيام القادمة”.