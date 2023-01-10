طقس العراق .. ضباب واستقرار في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

المستقلة/- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت أجواء ضبابية واستقرار في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً وفي اقسامها الغربية غائماً ، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع تشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع قطع من الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وأضاف البيان، أن “طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وتابع، أن “طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

ولفت إلى أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل، في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً مع تشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

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