طقس العراق : ضباب كثيف واستمرار تأثر البلاد في المنخفض الجوي

المستقلة /- تداولت رواد التواصل الاجتماعي صور للعاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس وقد تشكل ضباب كثيف.

واظهرت صو ضبابا كثيفا في سماء بغداد، وانخفاضا طفيفاً في مدى الرؤية.

وكانت التنبؤات الجوية، قد اشارت، امس الأربعاء، إلى تشكل ضباب كثيف في عدد من المحافظات العراقية، بدءاً من فجر الخميس.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي إن “المنخفض الجوي لا يزال متواجدا على سواحل سوريا، وعبرت الجبهة الأولى المصاحبة للمنخفض الجوي ليلة أمس وتسببت بأمطار رعدية في مناطق واسعة من البلاد، وبأنتظار دخول الجبهة الثانية المصاحبة للمنخفض الجوي خلال الليلة ويوم غد الخميس، التي ستتسبب بحالة عدم استقرار جوي في بعض المناطق”.

وتابع، “وتشير خرائط الطقس خلال الليلة ويوم غد الخميس، إلى زخات أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق غرب الرمادي قرب الحدود مع الأردن، إضافة إلى مناطق شمال شرق البلاد (السليمانية وأربيل)، وأجزاء من كركوك ودهوك وشرق الموصل”.

وأضاف، “كذلك تشمل فرص الأمطار في وقت لاحق من الليلة ويوم غد الخميس، مناطق جنوب البلاد (البصرة وميسان وبادية المثنى)، وأجزاء من جنوب ذي قار، وربما تشمل زخات الأمطار مناطق الكوت وديالى وصلاح الدين وبعض الزخات على العاصمة بغداد، أما باقي المناطق التي لم تذكر، فستشهد أجواء مستقرة متوقعة مع تواجد غطاء من السحب العالية والمتوسطة الارتفاع

وقال الأسدي، “على سائقي العجلات، الانتباه من تشكل الضباب الكثيف فجر وصباح الغد، وربما يبدأ بالتشكل بعد منتصف الليلة على العاصمة بغداد، بابل، الديوانية، النجف، كربلاء، مركز المثنى، صلاح الدين، الرمادي، جنوب الموصل، لذلك يرجى اتباع إرشادات السلامة المرورية المعروفة من تخفيف السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات وتشغيل المصابيح

وبين، أن “الرياح ستكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، في حين ستشهد درجات الحرارة انخفاضا بعدة درجات مطلع الأسبوع المقبل، ويكون الانخفاض أكثر في مناطق الشمال”.