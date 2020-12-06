طقس العراق صحو خلال اليومين المقبلين مع غيوم

المستقلة / -توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بغيوم متفرقة وبدرجات حرارة دون 20 مئوية قليلا باغلب المحافظات.

وذكر بيان للهيئة ان : الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون يوم غد الاثنين صحوا مع بعض القطع من الغيوم، و الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، بمدى رؤية (6-8 )كم. وفي المنطقة الجنوبية الطقس صحو مع بعض القطع من الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجيا خلال النهار، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي الضباب اقل من 1000 متر.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 10 مئوية والعظمى 19 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 4 مئوية واعلاها في البصرة 15 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 13 مئوية واعلاها في ديالى والانبار 20 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل .. طقسا وحركة رياح ودرجات حرارة .