طقس العراق : صاعداً للغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة

المستقلة/- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعداً للغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية ، بينما ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

وأضاف البيان، أن “الطقس ليوم الأربعاء سيكون صحواً، بينما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، وتنشط في المنطقة الجنوبية الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن منها، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

وأوضح أن “طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

ولفت إلى أن “طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.