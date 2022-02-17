طقس العراق : ساقط أمطار وتصاعد للغبار الأسبوع المقبل

المستقلة/-أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار وتصاعد للغبار الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أنَّ “طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة في الاقسام الشمالية منها ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة في الاقسام الشمالية منها ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الشمالية والجنوبية ، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى من البلاد”.

وأوضح أن ” طقس يوم الاحد سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة كما يتصاعد الغبار في بعض الاماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والجنوبية ، وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

ولفت الى أن ” طقس يوم الاثنين المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون في الاقسام الغربية منها صحواً وباقي الاقسام غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً ويتحول الطقس تدريجياً الى صحو ،ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق”.

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