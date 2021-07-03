طقس العراق : رياح البوارح تستمر الهبوب خلال هذا الاسبوع

المستقلة /- قال المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة بالارتفاع الأربعاء المقبل في عموم مناطق ومدن العراق.

ووذكر عطية في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن رياح البوارح تستمر بالهبوب من الاتجاه الشمالي الغربي طوال ايام الاسبوع الحالي، ولا مؤشرات عن موجة رطوبة أو سكون للرياح قريبة.

وأضاف، متوقع نشاط بالرياح السطحية يشمل مدن الجنوب وبعض مدن الوسط خصوصا ميسان وواسط وذي قار والبصرة على فترات مسببا تصاعدا للغبار وتحديدا في ميسان وشمال ذي قار .

وتابع عطية نلاحظ انخفاضا بعدة درجات لتكون ضمن المعدل العام، ثم تعود للارتفاع اعتبارا من يوم الاربعاء.