طقس العراق : درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم 10 مئوية والعظمى 25 مئوية

المستقلة/- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بين الصحو والغائم جزئيا والغائم بدرجات حرارة عشرينية .

وذكر بيان للهيئة “ان طقس يوم غد الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائما جزئيا الى غائم ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا ، والرياح في الاقسام الشرقية شمالية غربية معتدلة السرعة وفي الاقسام الغربية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ،و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة “.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم 10 مئوية والعظمى 25 مئوية ، وفي البصرة وميسان تصل درجة الحرارة العظمى الى 27 مئوية .

واضاف البيان :” ان طقس الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحوا مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ، في حين سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحوا مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة “.

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