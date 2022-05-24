طقس العراق: حرارة متباينة و عاصفة ترابية جديدة غدا الاربعاء

المستقلة /- أعلنت هيئة الانواء الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية يوم غد الأربعاء.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع تصاعد غبار خفيف في بعض الاماكن ويكون مغبر في الاقسام الشمالية منها وفرصة لحدوث عواصف ترابية فيها، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع تصاعد غبار خفيف في بعض الاماكن وفرصة لحدوث عواصف ترابية فيها، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الاماكن، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى الشمالية، في حين سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع تصاعد الغبار خلال النهار في بعض الاماكن في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً، فيما سيكون تصاعد للغبار في اماكن متعددة وفرصة لحدوث عواصف ترابية في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلًا في القسم الشمالي من البلاد”.

وأوضح ، أن “الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف في بعض الاماكن منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلًا عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

ولفت الى ، أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً بعموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين سترتفع قليلًا عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد”.

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