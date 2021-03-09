طقس العراق : حالة من عدم الاستقرار وأمطار نهاية الاسبوع

المستقلة /- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد. مشيرة الى هطول كميات من الامطار نهاية الاسبوع.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أن “طقس يوم غد الاربعاء سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم في المنطقيتن الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع في الوسطى، اما طقس المنطقة الجنوبية فيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا”.

وأضاف أن “طقس الخميس المقبل غائما جزئيا الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، اما في المنطقة الشمالية فيكون طقسها غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر خفيفة وخاصة على اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات”.

واشار البيان الى أن “طقس الجمعة سيكون غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات”.

وتابع، أن “طقس السبت المقبل صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما في المنطقة الشمالية فيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

ونشر المتنبئ الجوي، نائل العلي، توقعاته حول حالة الطقس خلال الساعات والأيام المقبلة، مبينا إن بعض المناطق ستشهد عواصف ترابية بداية الاسبوع المقبل.

وكتب العلي، في منشور له على ’’فيسبوك’’، ان “الأجواء ستكون مستقرة دافئة نهارا باردة ليلااليوم الثلاثاء، ولا توجد أي بوادر لحدوث أمطار”.

وبين إن “درجات الحرارة العظمى خلال نهار الثلاثاء ستكون كما يلي:

المنطقة الشمالية 15 إلى 21 درجة مئوية

المنطقة الوسطى 22 إلى 25 درجة مئوية

الفرات الأوسط 26 إلى 27 درجة مئوية

المنطقة الجنوبية 27 إلى 28 درجة مئوية

المنطقة الغربية 18 إلى 20 درجة مئوية

وبين ان “درجات الحرارة المتوقعة الصغرى المتوقعة خلال فجر غد الثلاثاء هي

المنطقة الشمالية صفر إلى 8 درجة مئوية

المنطقة الوسطى 9 إلى 11 درجة مئوية

الفرات الأوسط 12 إلى 13 درجة مئوية

المنطقة الجنوبية 12 إلى 14 درجة مئوية

المنطقة الغربية 6 إلى 7 درجة مئوية

ونبه الى ان “الرياح ستكون نهارا شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون على فترات غربية في المناطق الشمالية والغربية، لترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتصل يوم الخميس إلى منتصف الثلاثينات في المنطقة الجنوبية وإلى بداية الثلاثينات في المناطق الوسطى وبشكل أقل في المناطق الغربية والشمالية”.

وبين ان “توقعات الأجواء للأيام القادمة، إنها ستكون مستقرة يوم الأربعاء، أما الخميس فستكون مستقرة ماعدا زخات متفرقة في المناطق الجبلية، وبعض مناطق الشمال، مع نشاط كبير للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة”.

وبخصوص نهار الجمعة يوم المقبل، أشار العلي الى ان هناك “أمطاراً رعدية في المناطق الشمالية والمناطق الشرقية من المنطقة الوسطى ومناطق صلاح الدين وشمال ديالى، والفرص ضعيفة لهطول الأمطار في المناطق الأخرى”.

وتابع أما “يوم السبت المقبل فستكون بأجواء مستقرة، مع انخفاض في درجات الحرارة، لتعود درجات الحرارة الى الارتفاع يوم الاحد المقبل”.

ونبه الى وجود “نشاط عال للرياح الشمالية الغربية والتي تتجاوز سرعتها 50 كم في الساعة، مما تعمل على هبوب عاصفة ترابية قد تكون قوية السبت”.