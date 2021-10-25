طقس العراق : حالة عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من يوم يوم غد الثلاثاء

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من يوم يوم غد الثلاثاء.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “التوقعات ما تزال تشير إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من يوم غد الثلاثاء وتحديداً في مناطق الشمال، وخصوصاً مرتفعات أربيل ودهوك، وهي بسبب منخفض جوي فوق تركيا يتفاعل مع موجات مدارية رطبة تسبب تواجد غطاء من السحب العالية والمتوسطة الارتفاع من يوم الأربعاء المقبل وطوال الأسبوع القادم”.

وأضاف، أن “التوقعات تشير إلى تأثر معظم مناطق البلاد بهذه الحالة الجوية التي ستسبب طقساً غائماً بشكل جزئي إلى غائم، وحالة من عدم الاستقرار الجوي طويلة نسبياً على مناطق البلاد، لكن ليست قوية، وستكون ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى كما تشير لها خرائط توقعات الأمطار التراكمية حتى نهاية الشهر الحالي”.

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