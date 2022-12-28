طقس العراق .. توقع تصاعداً الضباب بدءاً من الغد

المستقلة/- نشرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للضباب بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ولا تغير في درجات الحرارة في الأقسام الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأضاف البيان أن ” طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد”.

وتابع، أن “طقس يوم السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الأقسام الغربية في الصباح الباكر ويزول تدريجياً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب في بعض الأماكن في الصباح الباكر ويزول تدريجياً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأوضح، أن “طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية ،وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً ، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد”.