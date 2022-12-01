طقس العراق : توقع انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الغد

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية ، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، أن “طقس البلاد ليوم غد الجمعة، سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأضاف البيان، أن “طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن تكون رعدية احياناً كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد”.

وبين أن “طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وأشار الى، أن “طقس البلاد ليوم الأثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.