طقس العراق .. توقعات سقوط الأمطار و انخفاض في درجات الحرارة

المستقلة/- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الأربعاء ، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية خلال الليل، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأضاف البيان، أن “طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في الأقسام الشرقية منها تكون رعدية أحياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

وبين أن “طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

ولفت الى أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.