طقس العراق : تفاوت درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض طوال الاسبوع

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في البلاد، وتأثر البلاد بحالة جوية جديدة الأسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعته المستقلة، “تستمر حالة عدم الاستقرار في الأجواء اليوم الأحد مع فرص هطول زخات خفيفة من الامطار في اربيل ودهوك وشمال كركوك صباحاً”.

وأضاف، “لا توجد فرص أمطار في وسط وجنوب البلاد خلال هذا الاسبوع”، مبيناً، “تتفاوت درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض طوال الاسبوع، وهناك انخفاض متوقع نهاية الأسبوع من حصة غرب وشمال البلاد، مع توقعات بغبار مثار في مناطق متفرقة وسط وجنوب البلاد قبل ظهر اليوم”.

وتابع، “التوقعات المستقبلية تشير الى حالة جوية ما بعد هذا الأسبوع، وتوقعات الهطول ستكون في عموم مدن الشمال وبعض مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب، والحصة الاعلى من كميات الهطول كما يظهر في خارطة الترسبات المتوقعة أدناه لغاية 25/10/2022 ستكون في مناطق شمال البلاد”.