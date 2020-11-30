طقس العراق : تفاصيل الحالة المطرية المقبلة

المستقلة /- تشير آخر توقعات الطقس، الاثنين، إلى انتهاء فرص الامطار في معظم أنحاء البلاد فيما يعبر المنخفض الجوي باتجاه الأراضي الإيرانية حيث يحمل امطارا غزيرة جدا.

وذكر المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، في تدوينة تابعها المستقلة اليوم، 30 تشرين الثاني 2020، ان “تتبع حالة يشير إلى منخفض جوي جديد تبدأ مقدماته بغطاء من السحب مساء اليوم الاثنين ويوم الثلاثاء تبدأ معها فرص الأمطار على بادية المثنى ظهر غد الثلاثاء تقريبا”.

وأضاف أن “الحالة الجوية الجديدة تزداد مساء غد الثلاثاء ويوم الأربعاء والحالة تعتبر ثابتة على خرائط الطقس لكن مختلفة في نطاق تأثيرها وكتوقعات أولية متوقع ان تتركز فرص الأمطار على مناطق الجنوب وربما تشمل مناطق وسط البلاد والمنطقة الغربية”.

وأوضح أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة بينما تكون متقلبة الاتجاه وجنوبية شرقية على مناطق وسط والمنطقة الغربية، لافتا إلى وجود انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اعتبارا من اليوم.

الخريطة المرفقة توضح درجات الحرارة خلال اليوم الاثنين.