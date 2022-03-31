طقس العراق : تصاعد للغبار بداية الأسبوع المقبل

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار بداية الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أنَّ “طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً يتحول تدريجياً الى غائم جزئي واحياناً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد”.

وأضاف البيان، أنَّ “طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في جميع مناطق البلاد، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد “.

وتابع، أن “طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً الى غائم ويتحول تدريجياً الى صحو في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، وغائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الجنوبية ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين سترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد”.

وأوضح، أن “طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً بعموم البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية”.