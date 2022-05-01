طقس العراق.. تصاعد غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر

المستقلة/- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد خلال أيام عيد الفطر ، فيما توقعت تصاعد غبار وارتفاع في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة ، أن “طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً وفي بعض الأماكن مغبراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سيكون صحواً الى غائم جزئي وغائم في الاقسام الشرقية مع تساقط امطار خفيفة تكون رعدية احيانا، وارتفاع الحرارة لبضع درجات في المنطقة الشمالية، في حين سيكون الطقس صحواً مغبراً ويتحسن تدريجيا يتبعه انخفاض قليل بدرجات الحرارة في الجزء الجنوبي من البلاد”.

واوضح، ان “طقس يوم الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً الى غائم في الجزء الشمالي من البلاد مع تساقط زخات مطر في الاقسام الجبلية يتحول تدريجياً الى صحو، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، اما درجات الحرارة فستشهد ارتفاعاً قليلاً بعموم مناطق البلاد”.

واضاف، ان “طقس الأربعاء المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع ارتفاع الحرارة لبضع درجات في عموم اجزاء البلاد”.

وتابع، ان “طقس البلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون صحواً مغبراً مع انخفاض الحرارة لبضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع غبار خفيف وانخفاض الحرارة لبضع درجات”.