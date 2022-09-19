طقس العراق : تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت المستقلة، ان “طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون صحواً بالمنطقة الشمالية وصحواً الى غائم جزئي بالمنطقة الجنوبية، والرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار الى (20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار بالمنطقة الوسطى، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي”.

واوضحت ان “طقس يوم الاربعاء، سيكون غائم جزئي الى غائم ويكون صحواً في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائم جزئي واحياناً غائم مع تساقط امطار متفرقة بعد الظهر، في حين سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائم جزئي الى غائم، والرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، تنشط خلال النهار الى (20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقة الوسطى والاقسام الغربية من المنطقة الشمالية، اما درجات الحرارة فستنخفض قليلا في الاقسام الوسطى والشمالية وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد.

واضافت ان “الطقس ليوم الخميس، سيكون غائم جزئي وصحواً في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار خفيفة في الاقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، في حين سيكون الطقس غائماً جزئيا بالمنطقة الجنوبية، اما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً بالاقسام الوسطى والشمالية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية”.

وتابعت ان “طقس يوم الجمعة المقبلة، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، اما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً بعموم مناطق البلاد”.