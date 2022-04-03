طقس العراق : تصاعداً للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأضاف أن “طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

وتابع، أن “الطقس ليوم الاربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

وأوضح، أن “طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

خبراء الإنترنت يحذر من عدم الاهتمام بمتصفح الويب الخاص بـ”جوجل”

اخبار العراق

الكاظمي يزور علاوي في مستشفى ابن سينا للاطمئنان على صحته

اخر الاخبار

Business Insider الأمريكية: الغرب فشل في شل اقتصاد روسيا

اخر الاخبار

التربية : آليّة جديدة لامتحانات السادس الابتدائي

اخبار العراق

الصحة : إطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية

اخر الاخبار

مايكروسوفت تعلن عن استحواذها على شركة التعدين الرقمي Minit

اخبار العراق

التخطيط : تراجع نسبة زيادة السكان و حذرت من تشريع قانون لتحديد النسل

اخبار العراق

التخطيط : تراجع نسبة زيادة السكان و حذرت من تشريع قانون لتحديد النسل

اخبار العراق

النزاهة : صدور أوامر استقدام بحق رئيسين (سابق وأسبق) لأحد دواوين الأوقاف

اخر الاخبار

يوفنتوس يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره إنتر ميلان

اخر الاخبار

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاحد

اخبار العراق

المرور العامة : تمديد عمل مواقع التسجيل إلى الساعة الخامسة عصراً

اخر الاخبار

مفوضية الانتخابات توافق على حل حزب سياسي

اخر الاخبار

مواجهة من العيار الثقيل .. برشلونة وإشبيلية مساء اليوم

اخر الاخبار

صحف برشلونة تهاجم الحكم الذي أدار مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

اخبار العراق

محلل : الخلافات ستبقى قائمة حتى مع ابتعاد التيار الصدري عن التنافس السياسي

اخبار العراق

نائب يطالب الطرفين السني والكردي بالتحرك لحلحة المواقف السياسية المتصلبة