طقس العراق : تصاعداً للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأضاف أن “طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

وتابع، أن “الطقس ليوم الاربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

وأوضح، أن “طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.