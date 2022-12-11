طقس العراق .. تساقط للأمطار واستقرار بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

المستقلة/- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار واستقراراً في درجات الحرارة.

وقال مدير أعلام هيئة الأنواء الجوية، عامر الجابري، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “طقس البلاد سيكون اليوم في اقسامها الشمالية والوسطى صحواً مع بعض الغيوم ويتشكل الضباب في ساعات الصباح الأولى، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في الساعة ومتغيرة الاتجاه، كما أن المنطقة الشمالية ستشهد المتغيرات ذاتها”، مبيناً أن “الطقس في الأقسام الجنوبية من البلاد سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة في المنطقة الوسطى من 19 إلى 22 درجة”.

وأضاف الجابري أن “التوقعات تشير إلى أن طقس البلاد لليومين القادمين سيشهد تساقطاً للأمطار في مناطق متفرقة بالبلاد”، مشيراً الى أنه “لايوجد أي مؤشر لغاية الآن لانخفاض درجات الحرارة، والتي ستكون المقاربة ليوم أمس”.