طقس العراق : تساقط امطار متوسطة الشدة في اماكن متعددة من البلاد

طقس العراق

المستقلة /- اكدت هيئة الأنواء الجوية ، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي خلال اليومين المقبلين ، مشيرة الى وجود فرصة لـ تساقط امطار متوسطة الشدة في اماكن متعددة خلال الايام القادمة .

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي احدى دوائر وزارة النقل في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، إن “البلاد ستتأثر بمنخفض جوي خلال يومي الخميس والجمعة، نتيجة المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر، ليكون الطقس في عموم البلاد غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها خلال يومي الخميس والجمعة”، مشيرا إلى أنه تشير التوقعات تشير إلى اندماج هذا المنخفض مع منخفض جوي آخر من البحر المتوسط ليسبب تساقط أمطار متوسطة الشدة في أماكن متعددة من البلاد، خلال يوم السبت”.

وتابع، “حيث ستكون الأمطار غزيرة في الأقسام الشرقية منها وعدد من المحافظات (السليمانية في حلبجة ، ديالى، الكوت ،العمارة)، مع حدوث عواصف رعدية ومن المحتمل أن تشهد بعض المناطق حدوث سيول فيها لغزارة الأمطار”، مبينا أن “المنخفض سوف ينحسر تدريجيا يوم الأحد الموافق 2020/11/22 وابتداء من الأقسام الغربية”

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