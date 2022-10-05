طقس العراق : تساقط الأمطار في المناطق الشمالية الأسبوع المقبل

المستقلة/- توقعت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء، تساقط الأمطار في المناطق الشمالية الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة نسخة منه، أن “طقس البلاد اليوم وغد الخميس والجمعة سيكون صحواً في عموم البلاد”.

وأضاف، أن “طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى غائم جزئي ليلاً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في القسم الشمالي من البلاد”.

وأشار الى أن “طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار خفيفة خاصة في اقسامها الشمالية ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق”.

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