طقس العراق : تحذيرات من موعد موجة حرارة اشد قسوى

المستقلة /- تشير التوقعات الجوية، اليوم الاثنين، إلى عودة موجات الرطوبة والأجواء المرهقة إلى مناطق جنوب العراق.

دوذكر المتنبئ الجوي حسين الأسدي في توضيح تابعته المستقلة، أن “الصيف وموجات الرطوبة لا تزال مسيطرة على أجواء البلاد، حيث تشير خرائط الطقس إلى عودة الرياح الجنوبية الشرقية في مناطق البصرة تليها ميسان الأيام القادمة، ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية بشكل كبير بدأ من مساء يوم غداً الإثنين وتزاد نهاية الأسبوع”.

وأضاف أن ذلك يأتي “تزامنًا مع إرتفاع درجات الحرارة لتكون الأجواء مرهقة وكاتمة تصل نسبة الرطوبة إلى 90 ٪ مساء الأربعاء والخميس في الجنوب وتنتهي السبت”.

كما توقع الأسدي، “ارتفاعا في معدلات الرطوبة بنسب متفاوتة في مناطق عديدة من وسط البلاد والمنطقة الغربية نتيجة تقلبات وسكون الرياح”.

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