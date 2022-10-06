طقس العراق : تأثر مدن البلاد بمنخفض جوي قطع في الطبقات العليا قادم من وسط اوروبا

المستقلة /- توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الخميس، ان يتأثر العراق بمنخفض جوي قادم من أوروبا اعتبارا من الأسبوع المقبل يصاحبها زخات مطر في بعض المناطق مع تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة.

وأشار عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إلى تأثر مدن البلاد بمنخفض جوي( قطع) في الطبقات العليا قادم من وسط اوروبا، موضحا أن تأثيرات هذا المنخفض يستمر للأيام (السبت والأحد والاثنين) والتوقعات تشير الى هطول زخات امطار رعدية في اماكن من مدن شمال البلاد اضافة للانبار وشمال ديالى (وربما) صلاح الدين والعاصمة بغداد في اوقات متفاوتة خلال ايام فترة التأثير يرافقه ظهور السحب متفاوتة الارتفاع في اغلب المدن.

كما أوضح عطية أنه بعد عبور المنخفض سيطرأ انخفاض واضح بدرجات الحرارة وستكون الأجواء معتدلة في عموم المدن خلال النهار وتميل للبرودة النسبية ليلا.

وأضاف أنه ستكون تاثيرات الانخفاض اكثر وضوحا خلال ساعات الليل في مدن شمال البلاد (ستكون الاجواء شبه شتويه وضرورة ارتداء الملابس المناسبة).

ونبّه خبير التنبؤات الجوية إلى أنه كذلك ، وخلال فترة تاثير هذا المنخفض ستكون هناك تقلبات في اتجاه وسرعة الرياح السطحية ، تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة ، وتنتهي خلال نهار ومساء يوم الاثنين المقبل .

ونوه إلى أنه ترتفع معها معدلات الرطوبة احيانا على فترات في مدن الجنوب والفرات الاوسط خلال فترة التقلبات هذه.

واختتم عطية بالقول إنه لا يستبعد عند دخول الكتلة الباردة موجات من الغبار المثار في مدن ( صلاح الدين نزولا نحو بغداد وباقي مدن الفرات الاوسط والجنوب) خلال يومي الاحد والاثنين بسب الفوارق الحرارية .

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