طقس العراق: تأثر عدد من مناطق البلاد بموجة أمطار متفرقة

المستقلة/-تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر عدد من مناطق البلاد بموجة أمطار متفرقة.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “تحديثات خرائط الطقس مستمرة في توقعاتها، حيث تشير إلى فرص لزخات أمطار رعدية اليوم، لتشمل مناطق متفرقة من وسط وجنوب البلاد وبعض مناطق الشمال والمنطقة الغربية”.

 

وأضاف، أن “الحالة تكون خفيفة ومتوسطة ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى، أي لن تشمل جميع المناطق، وستكون مصحوبة بالعواصف الرعدية على فترات”.

 

وتابع، أن “حالة عدم الاستقرار الحالية في البلاد، هي فاتحة لحالات أخرى أشد قوة، والتوقعات تبشر بنزول منخفض جوي بداية الأسبوع المقبل وحالة أخرى نهاية الشهر”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

طقس العراق: تأثر عدد من مناطق البلاد بموجة أمطار متفرقة

اخر الاخبار

جنوب إفريقيا تقاطع ملكة جمالها بسبب إسرائيل

اخبار العراق

نتيجة شحة المياة..حملة لتطهير الأنهار في ميسان

اخبار فلسطين

 صدور كتاب عن الحركة الطلابية الفلسطينية  في الضفة الغربية وقطاع غزة

اخبار العراق

“الاسايش” تقتحم مؤسسة إعلامية في دهوك وتغلقها بالشمع الأحمر

اخبار العراق

المالية : سندات البناء حققت مبيعات بقيمة تريليون دينار عراقي

اخبار العراق

الداخلية : إحباط 3 محاولات ابتزاز في 3 محافظات عراقية

اخبار العراق

الداخلية : إحباط 3 محاولات ابتزاز في 3 محافظات عراقية

اخبار العراق

العراق يشارك في الاجتماع العشرين للمجلس الوزاري العربي للمياه

اخر الاخبار

تعرف على المنتخبات العالمية المتأهلة لكأس العالم في قطر 2022

اخبار العراق

طقس العراق : تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب زخات أمطار في بعض المدن

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بسبب زيادة الامدادات وضعف الطلب

اخبار العراق

المرور تعيد العمل بنظام تسقيط الدراجات النارية من 400 cc فما فوق

اخبار العراق

التربية : المطابع التي تعمل على طباعة الكتب المنهجية بكامل طاقاتها الانتاجية

اخبار العراق

العمل تبدأ تسجيل المشمولين بقانون الناجيات اعتباراً من العام المقبل

اخبار العراق

موانئ العراق تكشف عن الانتهاء من ثلاثة مشاريع حيوية في ميناء الفاو

اخر الاخبار

تصريحات سعودية نارية.. لا فائدة من ذلك