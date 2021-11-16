طقس العراق: تأثر عدد من مناطق البلاد بموجة أمطار متفرقة

المستقلة/-تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر عدد من مناطق البلاد بموجة أمطار متفرقة.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “تحديثات خرائط الطقس مستمرة في توقعاتها، حيث تشير إلى فرص لزخات أمطار رعدية اليوم، لتشمل مناطق متفرقة من وسط وجنوب البلاد وبعض مناطق الشمال والمنطقة الغربية”.

وأضاف، أن “الحالة تكون خفيفة ومتوسطة ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى، أي لن تشمل جميع المناطق، وستكون مصحوبة بالعواصف الرعدية على فترات”.

وتابع، أن “حالة عدم الاستقرار الحالية في البلاد، هي فاتحة لحالات أخرى أشد قوة، والتوقعات تبشر بنزول منخفض جوي بداية الأسبوع المقبل وحالة أخرى نهاية الشهر”.