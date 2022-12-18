طقس العراق : تأثر البلاد بموجة قطبية باردة مطلع الأسبوع المقبل

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى تأثر البلاد بموجة قطبية باردة مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة، إن “خرائط الطقس تشير إلى أجواء مستقرة مشمسة معتدلة نسبيا خلال الـ3 أيام المقبلة ولا تغيير في درجات الحرارة ثــم تتأثر البلاد بحالة جوية يبدأ تأثيرها تدريجياً يوم الأربعاء؛ مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية وتتكاثر السحب في عموم المدن يوم الخميس مع فرص تساقط أمطار مختلفة الشدة تطال العديد من المدن الوسطى والفرات الاوسط والجنوب والأجزاء الشرقية”، مبيناً أن “فرص أمطار غزيرة في بعض المناطق واردة جداً وجريان المياه في الأزقة وبين الأحياء أيضاً”.

وأضاف، “تستمر الحالة الممطرة لأيام الخميس والجمعة والسبت تتبعها موجة قطبية باردة تسبب انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، ويكون الطقس شديد البرودة خصوصا خلال الليل والصباح وبارداً في النهار، والثلوج حاضرة فوق المرتفعات الجبلية”.

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